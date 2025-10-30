HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kassam Tugayları, Gazze'deki 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, enkazdan çıkarılan 2 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 11 esirin cesedi kalmış olacak.

Kassam Tugayları, Gazze'deki 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen 28 Ekim'de Gazze'ye saldırıları nedeniyle ertelenen ceset teslim süreci bugün gerçekleştirildi.

Kassam Tugayları, Gazze deki 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç a teslim etti 1

Kassam Tugayları, 2 İsrailli esire ait olduğunu belirttiği cenazeleri Gazze'deki Kızılhaç heyetine teslim etti. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesetlerin bulunduğu tabutları teslim aldığı bildirildi.

Kassam Tugayları, Gazze deki 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç a teslim etti 2

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILACAK

Kızılhaç'ın cesetleri İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi. İsrailli esirlerin cesetlerinin İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Kassam Tugayları, Gazze deki 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç a teslim etti 3


Kimlik tespitinin yapılmasının ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak. Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında daha önce ikisi Nepalli olmak üzere 15 esirin cesedini teslim etmişti. İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 195 Filistinlinin cenazesini iade etmişti. (AA)Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in Lübnan saldırıları 'derin endişe' uyandırıyorİsrail'in Lübnan saldırıları 'derin endişe' uyandırıyor
BM: Sudan'daki çatışma daha da kötüleştiBM: Sudan'daki çatışma daha da kötüleşti

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze Hamas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.