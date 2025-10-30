Kassam Tugayları, Gazze'deki 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç'a teslim etti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen 28 Ekim'de Gazze'ye saldırıları nedeniyle ertelenen ceset teslim süreci bugün gerçekleştirildi.
Kassam Tugayları, 2 İsrailli esire ait olduğunu belirttiği cenazeleri Gazze'deki Kızılhaç heyetine teslim etti. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesetlerin bulunduğu tabutları teslim aldığı bildirildi.
Kızılhaç'ın cesetleri İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi. İsrailli esirlerin cesetlerinin İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum