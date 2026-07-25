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Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üç aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sait Yürekli, Taşköprü Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Sinop-Kastamonu kara yolu Alamabatak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametine seyir halindeki Seyit K. (24) idaresindeki 57 ABN 502 plakalı Toyota marka kamyonet ile aynı istikamette giden Hakkı D. yönetimindeki 34 DH 1417 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı.

Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 1

KASTAMONU'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 3 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle refüjden karşı şeride geçen kamyonet, Sait Yürekli idaresindeki 06 BFA 803 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sait Yürekli, 06 BFA 803 plakalı otomobilde bulunan S.Y. ile O.Y. ve 57 ABN 502 plakalı kamyonetin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Zafer K. (32) ve Engin S.K. (18) yaralandı.

Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan Sait Yürekli kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sait Yürekli, Taşköprü Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 3

Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 4

Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı 5

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza trafik kazaları
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