Kavak’ta tescilsiz araçlara geçit yok

Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetimlerde tescilsiz araçlara el koydu, sürücülere ceza yazdı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, ilçenin en işlek noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde, elektrikli bisiklet ve motor türü araçların tescil kayıtları ile sürücü belgeleri kontrol edildi. Tescilsiz olduğu belirlenen elektrikli bisikletlere para cezası uygulanırken, araçlar da otoparka çekilerek trafikten men edildi. Ekipler, yeni düzenlemeyle birlikte elektrikli bisikletlerin Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'ne kayıt zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, sürücüleri kayıt işlemlerini yapmaları konusunda uyardı.

Samsun
