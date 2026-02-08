HABER

Kayıp olarak aranıyordu! 33 yaşındaki kadın kayalıklarda ölü bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın, kayalıklarda ölü bulundu. 33 yaşındaki kadının cansız bedeni denizden çıkartılarak otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

İlçede Aşıklar Tepesi olarak bilinen Kale mevkisinde kadın kıyafetleri görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ FALEZ BÖLGESİNDE BULUNDU

Falez bölgesinde ve denizde arama çalışması yapan ekipler, bir süre sonra kayalıklarda H.E'nin (33) cansız bedenine ulaştı.

Yaklaşık 2 gündür eski eşinin kendisinden haber alamadığı öğrenilen H.E'nin cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna götürüldü.

