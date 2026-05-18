HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayıp olarak aranıyordu: Cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürülmüş

İçerik devam ediyor

Konya’da geçen yıl kaybolan Muazzez Bayhan’ın (43), cezaevinden izinli çıkıp firar eden boşandığı Münür Turhan (46) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülüp, dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. 40’ın üzerinde suç kaydı ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevindeki Münür Turhan hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan fezleke hazırlandı.

Konya'daki olay, geçen yıl 27 Haziran’da Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. Muazzez Bayhan, 2 çocuğuyla evdeyken cezaevinden izinli çıkan boşandığı Münür Turhan tarafından alınarak götürüldü. Geri dönmeyen Bayhan’dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada firari duruma düşen Turhan da 3 gün sonra yakalandı. Boşandığı eşinin kayıp olduğu sorulan Turhan, bilgisinin olmadığını söyledi. Turhan, tekrar cezaevine gönderildi.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Erol koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) eşliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, ilçedeki tüm özel ve kamuya ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. HTS kayıtları da incelemeye alındı. Kayıp Bayhan'ın yakınları ve gidebileceği noktaları tek tek araştırıldı. Ekipler, 16 Eylül 2025’te İnsuyu Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında bir kısmı toprağın yüzeyine çıkan gömülü kafatası ve kemik parçalarına ulaştı.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Bulunan kafatası ve kemik parçalarının Bayhan'a ait olabileceği değerlendirilerek ailesinden DNA örnekleri alınıp İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan teste, bulunan parçaların Bayhan'a ait olduğu belirlendi.

ÖLDÜRÜP DERE YATAĞINA GÖMMÜŞ

Ekipler, cinayet şüphelisinin Bayhan'ın eski eşi Münür Turhan olabileceğini değerlendirip, soruşturmayı bu yönde yoğunlaştırdı. Ekipler, Turhan'ın, alkollü şekilde evine gittiği eski eşi Muazzez Bayhan’ı alıp, ’kıskançlık’ nedeniyle kavga ettiği ve İnsuyu Mahallesi’nde bulunan Alibey Yaylası’na götürdüğünü saptadı. Münür Turhan’ın burada Bayhan’ı tabancayla başından vurarak öldürdüğü, cesedini araca koyup 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağına götürerek gömdüğü tespit edildi. Turhan'ın cinayetten sonra bir sarrafa bozdurduğu altın kolyenin de öldürdüğü eski eşine ait olduğu saptandı.

‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN FEZLEKE

Tüm delillerin toplanmasının ardından 'Hırsızlık', 'Adam yaralama', 'Cinsel taciz', 'Uyuşturucu kullanmak' gibi 40’ın üzerinde suçtan sabıkası ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Turhan hakkında eski eşi Bayhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan fezleke hazırlandı. Fezleke kapsamında Yozgat Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Turhan'ın, Konya'ya getirilerek adli işlem yapılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyonJandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
Bakan Güler, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu’yu kabul ettiBakan Güler, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sidhu’yu kabul etti

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.