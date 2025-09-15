Kayseri 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığıyla güneşli olacak. Sıcaklık 28°C'ye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. Salı günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 9°C olacak. Çarşamba günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 10°C olacak. Perşembe günü hava daha da serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 8°C olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Gündüzleri sıcaklıklar artacaktır. Akşamları ise serin olabileceğini unutmamak gerekir. Akşam saatlerinde dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Serin akşam saatlerinde üşümemek için uygun kıyafetler tercih etmelisiniz.