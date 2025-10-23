HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 23 Ekim Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 10°C olacak. Gün içinde sıcaklık 22°C'ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise 13.4°C olarak hissedilecek. Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli aralıklara sahip olacak. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 20°C civarında kalırken, geceleri ise 3-7°C arasında değişecek. Nem oranı %63 seviyesinde, su tüketimi önem taşıyor. İşte detaylar...

Kayseri 23 Ekim Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 10°C olacaktır. Gün içinde sıcaklık 22°C'ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise 13.4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %63 seviyesinde. Rüzgar hızının 3.6 km/h olması bekleniyor. Basınç seviyesi ise 902.1 mb olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:56'dır. Gün batımı saati 17:49 olarak hesaplanmıştır.

Cuma günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacaktır. Sıcaklıklar 6°C ile 20°C arasında değişecek. Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 20°C arasında seyredecek. Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde gündüzleri hava sıcaklıkları 20°C civarında kalacak. Geceleri ise sıcaklık 3-7°C arasında değişecek. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının %63 civarında olması nedeniyle su tüketimine dikkat edilmelidir. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı 3.6 km/h olarak bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!
AK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecekAK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.