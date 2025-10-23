Kayseri 23 Ekim Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 10°C olacaktır. Gün içinde sıcaklık 22°C'ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise 13.4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %63 seviyesinde. Rüzgar hızının 3.6 km/h olması bekleniyor. Basınç seviyesi ise 902.1 mb olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:56'dır. Gün batımı saati 17:49 olarak hesaplanmıştır.

Cuma günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacaktır. Sıcaklıklar 6°C ile 20°C arasında değişecek. Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 20°C arasında seyredecek. Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde gündüzleri hava sıcaklıkları 20°C civarında kalacak. Geceleri ise sıcaklık 3-7°C arasında değişecek. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının %63 civarında olması nedeniyle su tüketimine dikkat edilmelidir. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı 3.6 km/h olarak bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.