Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

KAYSERİ’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 kişiden 12’si tutuklandı.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan 3 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi. ‘Şehit İbrahim Birol 13’ adı verilen operasyona, belirlenen adreslere 350 personelle eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Narkotik arama köpeği MİA ile yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 31 kişiden 12’si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 19’unun işlemleri sürüyor. (DHA)

Kayseri
