Kayseri Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Kayseri'nin hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 15 dereceye düşecek. Nem oranı %60 civarındadır. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak bekleniyor. Kayseri'deki hava durumu ılıman ve rahatlatıcı bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. 6 Şubat Cuma günü yağmur ve çisenti beklenmektedir. Sıcaklık gündüz 18 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 12 derece civarında kalacaktır. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali mevcuttur. Gündüz sıcaklık 16 derece olurken, gece 10 derece olacak. 8 Şubat Pazar günü yağmur ihtimali devam edecektir. Günlük sıcaklık 17 derece civarında, gece sıcaklığı ise 11 derece civarında seyreder.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmelidir. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı artabileceğinden, açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Sıcaklıkların 20 dereceden 10 dereceye düşmesi kat kat giyinmenizi gerektirebilir. Bu şekilde Kayseri'de hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olabilirsiniz.