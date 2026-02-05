HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklığın 20 dereceye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşerken, nem oranı %60 civarında seyredecek. Rüzgar 10 km/saat hızla esecek. Ancak önümüzdeki günlerde, özellikle 6 Şubat'ta yağmur ve çisenti olacağı belirtiliyor. Hava koşullarına dikkat ederek, yanınıza şemsiye almanız ve kat kat giyinmeniz faydalı olacaktır.

Kayseri Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Kayseri'nin hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 15 dereceye düşecek. Nem oranı %60 civarındadır. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak bekleniyor. Kayseri'deki hava durumu ılıman ve rahatlatıcı bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. 6 Şubat Cuma günü yağmur ve çisenti beklenmektedir. Sıcaklık gündüz 18 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 12 derece civarında kalacaktır. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali mevcuttur. Gündüz sıcaklık 16 derece olurken, gece 10 derece olacak. 8 Şubat Pazar günü yağmur ihtimali devam edecektir. Günlük sıcaklık 17 derece civarında, gece sıcaklığı ise 11 derece civarında seyreder.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmelidir. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı artabileceğinden, açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Sıcaklıkların 20 dereceden 10 dereceye düşmesi kat kat giyinmenizi gerektirebilir. Bu şekilde Kayseri'de hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremde yeni tablo! Herkes İstanbul’u konuşuyor ama risk altındaki il sayısı 10Depremde yeni tablo! Herkes İstanbul’u konuşuyor ama risk altındaki il sayısı 10
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durumOrta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.