Kayseri Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava soğuk ve genellikle bulutlu. Gündüz sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişirken, akşam 2 ile 5 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 2 derece civarında kalacak. Rüzgar güneybatıdan saatte 5 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Kayseri'de yaşayanların kalın giyinmesi ve hava koşullarına uygun önlemler alması önem taşıyor.

Taner Şahin

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi. Kayseri'de hava soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 ile 7 derece arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 5 derece arasında seyredecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında olacak. Hava yine parçalı bulutlu olacak. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %76, gündüz %64, akşam %74, gece ise %82 civarında ölçülecek. Basınç sabah 893 hPa, gündüz 895 hPa, akşam 894 hPa ve gece 894 hPa seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Aralık 2025 Pazar günü hava açık olacak. Sıcaklık 1 ile 8 derece arasında değişecek. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 6 derece arasında olacak. 16 Aralık 2025 Salı günü ise hava kapalı olacak. Sıcaklık -1 ile 4 derece arasında ölçülecek.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarı çıkarken kalın giyinmeli. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Hava koşullarına uygun ayakkabılar giymek de kayma riskini azaltır. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edin. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

