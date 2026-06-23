Kayseri Hava Durumu! 23 Haziran Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Hava durumu bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Kayseri’de değişken olacak. Bölgenin bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava daha sakin görünüyor. Sıcaklık gündüz 22 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9 ila 10 derece arasında seyredecek.

Gelecek günlerde Kayseri'nin hava durumu daha stabil bir yapıya kavuşacak. 24 Haziran Çarşamba günü, hava bol güneşli olacak. Sıcaklık 25 ila 26 derece aralığında tahmin ediliyor. 25 Haziran Perşembe günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık yine 25 ila 26 derece civarında kalacak. 26 Haziran Cuma günü hava biraz bulutlu olacak. Ancak sıcaklık yine 25 ila 26 derece arasında seyredecek.

Bugün için Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızı öneririm. Gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği yerlerde hazırlıklı olmanız önemli. Önümüzdeki günlerde hava daha sakin ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için güzel bir dönem geçirebilirsiniz.