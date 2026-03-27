Kayseri Hava Durumu! 27 Mart Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 27 Mart 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 8 dereceye düşmesi bekleniyor. Yağış ihtimali %100 olarak tahmin ediliyor. Bu, gün boyunca hafif bir yağmur olacağı anlamına gelir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %55 civarında kalacak.

Dışarıda zaman geçirecekler için şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak faydalı olacaktır. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için önlemler almak gerekir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'deki hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Mart Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 17 ile 6 derece arasında değişecek. 29 Mart Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise 12 ile 2 derece arasında olacak. 30 Mart Pazartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 9 ile 1 derece arasında değişecek.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Ani değişimlere karşı tedbirli olmak gereklidir. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.