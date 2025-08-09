HABER

Kendisine bıçakla saldıran oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Şanlıurfa'da Mahmut Hamlacı (61), evde tartıştığı oğlu Müslim Hamlacı’nın (26) bıçaklı saldırısına uğrayınca av tüfeğiyle ateş açtı. Müslim Hamlacı hayatını kaybetti, babası ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kendisine bıçakla saldıran oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Olay, dün gece meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ailevi sorunlar olan baba ve oğul arasında, evde tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada Müslim Hamlacı, babasına bıçakla saldırdı. Yaralanan Mahmut Hamlacı, kendini korumak amacıyla av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabetiyle yaralanan Müslim Hamlacı, yere yığıldı; babası ise yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslim Hamlacı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Mahmut Hamlacı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

