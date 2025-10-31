HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kaldırım, refüj, kavşak, park ve yeşil alanlarda yer alan farklı türdeki ağaçların daha sağlıklı şekilde gelişimlerini sürdürmeleri için kent genelinde budama çalışmalarına başladı.Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin farklı noktalarındaki ağaçları korumak ve yarına daha güçlü şekilde çıkmasını sağlamak amacıyla budama çalışmalarının startını verdi.

Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kaldırım, refüj, kavşak, park ve yeşil alanlarda yer alan farklı türdeki ağaçların daha sağlıklı şekilde gelişimlerini sürdürmeleri için kent genelinde budama çalışmalarına başladı.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin farklı noktalarındaki ağaçları korumak ve yarına daha güçlü şekilde çıkmasını sağlamak amacıyla budama çalışmalarının startını verdi. Ağaçların forma girmesi, daha sağlıklı şekilde büyümeleri ve kırılma riskine en aza indirilmesinin hedeflendiği budama işlemlerinin ilki Yenişehir 562’nci sokakta gerçekleştirildi. Yaşanabilecek can ve mal kayıplarının da önüne geçmek için ekipler, ağaç budama işlemlerini öncelikli olarak riskli alanlarda yürütüyor. Bakım Şube Müdürlüğü, bu kapsamda Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarında, yüksek gerilim hatlarının bulunduğu yerlerde ağaç budaması işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçildi.
Ağaç budama işlemleri kış ayları boyunca Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının, belirlediği çalışma takvimi doğrultusunda Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinin, refüj, kaldırım, kavşak ve parklarında devam edecek. Bakım Şube Müdürlüğü, ayrıca kentteki yeşil alanların daha estetik ve derli toplu görünmesi için dört merkez ilçede çim biçme ve yabani otla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Diyarbakır Havaalanı Yonca Kavşağında çim biçme çalışmalarına paralel olarak yabani ot ile mücadele işlemlerini gerçekleştirdi. Ekiplerin, gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Yonca Kavşağı estetik bir görünüme kavuştu.
Yürütülen budama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakım Şube Müdürlüğünden Cevat Yürter, mevsimsel olarak ağaç budama dönemine girdiklerini ve kentte bulunan yaklaşık 4 milyon 500 bin ağacın bulunduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesinin, sorumluluk alanında bulunan ve ihtiyaç duyulan ağaçların kış mevsimi boyunca budama işlemine tabii tutulacağını kaydeden Yürter, budama çalışmalarını 35 kişilik ekiple yürüttüklerini dile getirdi. Yürter, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı dışında ilçe belediyeler ile kırsal alandaki ağaç budama çalışmalarına destekte bulunduklarını vurguladı. Çim biçme ve yabani otla mücadeleye de değinen Yürter, 35 personelle 4 bin metrekarelik alanda çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı 1

Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı 2

Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı 3

Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı 4

Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı 5

Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple'dan merakla beklenen açıklama geldi!Apple'dan merakla beklenen açıklama geldi!
Karşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandıKarşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
ağaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.