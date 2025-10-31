Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kaldırım, refüj, kavşak, park ve yeşil alanlarda yer alan farklı türdeki ağaçların daha sağlıklı şekilde gelişimlerini sürdürmeleri için kent genelinde budama çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin farklı noktalarındaki ağaçları korumak ve yarına daha güçlü şekilde çıkmasını sağlamak amacıyla budama çalışmalarının startını verdi. Ağaçların forma girmesi, daha sağlıklı şekilde büyümeleri ve kırılma riskine en aza indirilmesinin hedeflendiği budama işlemlerinin ilki Yenişehir 562’nci sokakta gerçekleştirildi. Yaşanabilecek can ve mal kayıplarının da önüne geçmek için ekipler, ağaç budama işlemlerini öncelikli olarak riskli alanlarda yürütüyor. Bakım Şube Müdürlüğü, bu kapsamda Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarında, yüksek gerilim hatlarının bulunduğu yerlerde ağaç budaması işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçildi.

Ağaç budama işlemleri kış ayları boyunca Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının, belirlediği çalışma takvimi doğrultusunda Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinin, refüj, kaldırım, kavşak ve parklarında devam edecek. Bakım Şube Müdürlüğü, ayrıca kentteki yeşil alanların daha estetik ve derli toplu görünmesi için dört merkez ilçede çim biçme ve yabani otla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Diyarbakır Havaalanı Yonca Kavşağında çim biçme çalışmalarına paralel olarak yabani ot ile mücadele işlemlerini gerçekleştirdi. Ekiplerin, gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Yonca Kavşağı estetik bir görünüme kavuştu.

Yürütülen budama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakım Şube Müdürlüğünden Cevat Yürter, mevsimsel olarak ağaç budama dönemine girdiklerini ve kentte bulunan yaklaşık 4 milyon 500 bin ağacın bulunduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesinin, sorumluluk alanında bulunan ve ihtiyaç duyulan ağaçların kış mevsimi boyunca budama işlemine tabii tutulacağını kaydeden Yürter, budama çalışmalarını 35 kişilik ekiple yürüttüklerini dile getirdi. Yürter, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı dışında ilçe belediyeler ile kırsal alandaki ağaç budama çalışmalarına destekte bulunduklarını vurguladı. Çim biçme ve yabani otla mücadeleye de değinen Yürter, 35 personelle 4 bin metrekarelik alanda çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA