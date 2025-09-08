HABER

Kiko kasırgası Hawaii'yi teğet geçiyor: Tehlike azaldı, alarm durumu devam ediyor

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Kiko Kasırgası, Hawaii adalarına doğru ilerlerken rotasını değiştirerek olası bir felaketin önüne geçti. Yetkililer, kasırganın zayıflaması ve adaları teğet geçmesiyle rahat bir nefes alırken, yüksek dalgalara karşı uyarılarını sürdürüyor.

Kategori 4 seviyesindeki Kiko Kasırgası'nın rotası değişti, Hawaii için rüzgar ve yağmur tehdidi azaldı. Ancak yetkililer, olası dalgalanmalara karşı acil durum halini sürdürüyor.

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Kiko Kasırgası, geçtiğimiz günlerde Hawaii adaları için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Kategori 4 seviyesine ulaşan ve saatte 215 kilometreye varan rüzgar hızlarıyla ilerleyen kasırga, yetkilileri alarma geçirmişti. Hawaii Valisi Sylvia Luke, olası bir felaketin önüne geçmek amacıyla eyalet genelinde acil durum ilan etmişti. Halk, erzak depolamaya ve güvenli bölgelere gitmeye hazırlanırken, kasırganın adaları vurması durumunda yaşanabilecek olumsuz senaryolar üzerinde duruluyordu.

Ancak Cumartesi günü gelen haber, Hawaii halkı için büyük bir rahatlama kaynağı oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi, Kiko Kasırgası'nın rotasının değiştiğini ve adaların kuzeyinden geçeceğini duyurdu. Bu gelişme, kasırganın adalar üzerindeki doğrudan etkisini azaltırken, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış riskini de ortadan kaldırdı. Meteoroloji uzmanı Joseph Clark, kasırganın etkisinin azalacağını ve rüzgar tehdidinin ortadan kalktığını belirtti.

Kiko Kasırgası'nın rotası değişse de, yetkililer tetikte kalmaya devam ediyor. Kasırga, adaların yakınından geçerken yüksek dalgalara ve rip akıntılarına neden olabilir. Bu nedenle, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve denize girmemesi önem taşıyor. Acil durum ekipleri, olası bir durumda müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

Kasırganın zayıflayarak tropikal fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Ancak, bu durum tehlikenin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Tropikal fırtınalar da yoğun yağışlara ve sellere neden olabilir. Bu nedenle, Hawaii halkının önümüzdeki günlerde hava durumu tahminlerini yakından takip etmesi ve yetkililerin uyarılarına kulak vermesi gerekiyor.

Kiko Kasırgası'nın rotasını değiştirmesi, Hawaii için büyük bir şans oldu. Ancak, kasırga tehlikesi henüz tamamen geçmiş değil. Yüksek dalgalar ve olası seller nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Yetkililer, vatandaşları bilgilendirmeye ve gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Hawaii halkı, bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, olası bir felaketin üstesinden gelmeye hazır.

Anahtar Kelimeler:
kasırga
