'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü yoğunluğu

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı’nın 3'üncü gününde kara yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana gelirken, bazı araçlar ise arızalandı. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır