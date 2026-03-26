HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kişi başı 1500 dolar ödediler! Mekke uçağını bekleyen umreciler soluğu karakolda aldılar

Sivas’tan kutsal topraklara gitmek üzere bir firmaya, kişi başı ortalama 1500 dolar ödeyen vatandaşlar mağdur oldu. Havalimanında uçağın gelmemesi üzerine vatandaşlar, soluğu polis merkezinde aldı. Eşi ile birlikte umre için 3 bin dolar ödeme yaptığını ifade eden Hüseyin Canhisar, " Açıkçası dolandırıldık" diyerek tepki gösterdi.

İddiaya göre, umreye gitmek için bir firmanın Sivas acentesine binlerce lira ödeyen 125 vatandaş, firmanın ertelemeleri sonrası mağdur oldu.

HAVALİMANINDA UÇAK BEKLEDİLER

Acentenin 26 Mart’ta uçuş olacağını bildirmesi üzerine havalimanında uçak bekleyen vatandaşlar, uçağın gelmemesi üzerine Üçlerbey Polis Merkezi'ne başvurdu. İlgili firmanın temsilcisi olduğu iddia edilen N.T.’den şikayetçi olan vatandaşlar, bir an evvel mağduriyetin giderilmesini talep etti.

"ORTADA KALDIK"

Eşi ile birlikte umre için 3 bin dolar ödeme yaptığını ifade eden Hüseyin Canhisar, "Ramazan ayından önce umre için müracaat ettik. Eşim ve benim için 3 bin dolar ödedik. Günler, haftalar geçti, '26 Mart akşamı uçuş var' dediler. '26 Mart’ta Mekke’ye gideceğiz' dediler. Bizim şu an uçmamız lazımdı fakat muhatap bulamıyoruz. Bizim uçuşumuzla ilgili bilgi vermiyorlar. Burada toplanan herkes karakola şikâyet dilekçesi vermek için geldi. Polis merkezinde durumu inceliyorlar. Açıkçası firmanın Sivas acentesi tarafından dolandırıldık. Acente de bize cevap vermiyor. İşin doğrusu ortada kaldık" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sivas Umre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.