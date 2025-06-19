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Kişisel verileri çalıp şantaj yapıyorlardı: Yakalandılar! Ankara Valisi Vasip Şahin'i bile dolandırmaya çalıştılar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sohbet uygulamasından çok sayıda kişinin verisini ele geçirerek şantaj yapan 3 kişiye hapis cezası verdi. 4 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Şahısların Ankara Valisi Vasip Şahin'ini de dolandırmaya kalktığı öğrenildi.

Kişisel verileri çalıp şantaj yapıyorlardı: Yakalandılar! Ankara Valisi Vasip Şahin'i bile dolandırmaya çalıştılar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 Haziran 2023'te düzenlediği iddianameye göre; Ankara Valisi Vasip Şahin'e 26 Temmuz 2022'de yurt dışı numarasından WhatsApp üzerinden tehdit mesajı gönderildi. 100 bin TL talep edilen mesajda, Ali Körün'ün IBAN numarası yer aldı. Vali Şahin'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Körün gözaltına alındı ancak mesajın başka kişiler tarafından bir sohbet uygulamasından gönderildiği gerekçesi ile serbest bırakıldı. Ardından Vali Şahin'in ailesi ve korumasına da tehdit mesajları gönderildi. Soruşturma, benzer bir mesajın eski Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye de gönderildiğinin ortaya çıkmasıyla genişletildi.

vali

Çete üyelerinin uygulama üzerinden çok sayıda kişinin özel görüntülerini ele geçirip şantajla maddi kazanç sağladıkları tespit edildi. 'Uzun Ağa' kod adlı Servet Işık'ın liderliğini yaptığı örgütün, 21 bini aşkın yabancı numaraya ve 2015 yılına ait Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) verilerine ulaştığı belirlendi. Aralarında eski milletvekili Mehmet Metiner'in de bulunduğu bazı kişilerin bilgilerinin sorgulandığı, iddianamede yer aldı. Sanıklar Tayfur Canboy, Ali Körün, Kenan Can, Faruk Karaahmetli, Basri Tokgöz, Hasan Dede ve Servet Işık'ın 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Şantaj' ve 'Hakaret' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

KARAR DURUŞMASI

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, başka suçtan hükümlü bulunan sanık Tayfur Canboy, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, hepsi de tutuksuz olan sanıklardan Ali Körün ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise katılmadı. Sanık Körün, "Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nin analiz raporu ile 'Zehirsiz' takma adlı kişinin ses kaydının bana ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum, tüm suçlardan beraatımı talep ediyorum" dedi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Tayfur Canboy da beraatını talep etti.

4 SANIĞA BERAAT

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Tayfur Canboy ve Ali Körün hakkında, 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Şantaj' ve 'Hakaret' suçlarından 3'er yıl 7'şer ay hapis cezasına hükmetti. Sanık Servet Işık ise 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' ve 'Kişisel verileri kaydetmek' suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Basri Tokgöz, Faruk Karaahmetli, Hasan Dede ve Kenan Can hakkında ise beraat kararı verildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Vasip Şahin
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