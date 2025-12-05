Adına birçok oyun, film ve dizi yapılan, birçok hikayeye, romana ve öyküye ilham olan ünlü kraliçe Kleopatra, tarihteki en efsane kadınlardan bir olarak kabul edilmektedir. Tarihte birden fazla Kleopatra vardır ve her birinin etkisi günümüzde de devam etmektedir. İnsanlık tarihinde en güzel, en etkili en hırslı kadınlardan biri olarak tanımlanmakta olan Kleopatra, bir Mısır firavunu olarak bilinmektedir.

Edebiyatçılara, sanatçılara hatta modacılara ve makyözlere ilham olan Kleopatra; hakkındaki bilgiler, hakkında söylenenler, yazılanlar, çizilenler nedeni ile gerçek ve kurgu arasında gidip gelmektedir.

Kleopatra’nın adı Yunanca dilinde "şanlı babadan gelen bir kişi" anlamına gelmektedir. Çoğu kişi için Nil’de sadece tek bir kraliçe olmuştur ancak Kleopatra gerçekte Ptolemaik Hanedanlığı’nda bu adı taşıyan 7. kadın olmuştur. Resmi adı ile Kleopatra 7. Philopater olmuştur.

Kleopatra ile ilgili merak edilen durumlardan biri de bir Mısır kraliçesinin Yunanca dilinden bir isim taşıması olmuştur. Bu durumun nedeni Kleopatra’nın aslında Yunanlı olmasından kaynaklanmaktadır. Ailesi Ptolemies Yunansitan’dan Mısır’a göç etmiştir.

Kendine has saçı ve özel makyajı ile de dikkat çeken Kleopatra’nın bu makyajının aslında bir tür koruma olduğu tespit edilmiştir. Tarihi kaynaklara göre makyajda kurşun tuzu bulunmaktadır ve bu tuzun miktarı dikkat çekicidir. Kleopatra’nın makyajında da kurşun bazlı malzeme kullanmaktadır. Antik Mısır’da son derece yaygın olan göz hastalıklarını ve göz enfeksiyonunun engellemek için bu makyajın yapıldığı bilinmektedir.

Kleopatra piramitlerin yapımına mı daha yakındı, yoksa iPhone'un icadına mı?

Kleopatra ile ilgili bilinen ya da bilinmeyen birçok ilginç durum bulunmaktadır. Kleopatra’nın gizemi günümüzde de korunmaya devam etmektedir. Kleopatra ile ilgili merak konusu olan durumlardan biri de Mısır piramitleri ile ilgili olan bağlantısıdır.

Tarihçilere göre Mısır piramitleri, Kleopatra zamanında da antik çağlardan kalma yapılardır. Şimdiki zamanda yaşayan insanların Kleopatra’nın zamanına, onun Mısır piramitlerinin inşa edildiği döneme yakın olduğundan çok daha yakın olduğuna inanılmaktadır.

Bu merak ve araştırmalar doğrultusunda ortaya atılan bir soru da Kleopatra’nın Mısır piramitlerinin yapımına mı yoksa iPhone'nin icadına mı daha yakın olup olmadığı sorusu olmuştur. Bazı uzmanlara ve tarihçilere göre Kleopatra aslında Mısır piramitlerinin inşa edildiği döneme değil, iPhone’nin ilk kez piyasaya sürülmesi dönemine daha yakın bir zamanda yaşamıştır.

Genel olarak Kleopatra ve Mısır piramitleri Antik Mısır ile ilişkilendirilir ve aynı dönemde olduğu düşünülür. Ancak tarihçiler ve bilim insanları bu bilginin yanlış olduğunu ifade edecek bazı kanıtlar bulmuşlardır.

Buna göre Mısır İmparatorluğu medeniyetin ilk olarak gelişip daha sonra çökmeye geçtiği daha sonra yeniden gelişerek sonra tekrar çöküntüye uğradığı üç farklı aşamadan geçmiştir. İlk dönem Eski Krallık dönemidir. Bu dönem Mısır piramitlerinin de inşa edildiği dönem olarak tespit edilmiştir. Daha sonra orta krallık ve yeni krallık dönemleri gelmektedir.

Yeni krallık imparatorluğun zirvesi olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde Mısır yeniden birleşmiş ve Mısır’da ticaret ve tarım gelişmiştir. 2. Ramses’in hükümdarlığı bu döneme denk gelmektedir. 2. Ramses de dahil olmak üzere bu dönemdeki insanlar piramitlerin inşa edilmesinden bin yıl kadar bir süre sonra yaşamıştır. İlk iPhone ise 2007'de tanıtılmıştır. Kısacası:

Büyük Giza Piramidi M.Ö. 2560 civarı tamamlanmıştır.

Kleopatra'nın M.Ö. 69 - M.Ö. 30 yılları arasında yaşamıştır.

İlk iPhone M.S. 2007'de piyasaya sürülmüştür.

Yani Kleopatra doğduğunda piramitler yaklaşık 2.500 yaşındaydı. Kleopatra'nın ölümünden ilk iPhone'a kadar geçen süre ise yaklaşık 2.037 yıldır. Bu yüzden Kleopatra, iPhone’un icadına daha yakındır.