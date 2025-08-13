Klima tamir ederken düşen işçi, toprağa verildi

Olay, 5 Nisan'da Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde klima tamiri yapan 3 çocuk babası Tayfun Çakır, iddiaya göre dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çakır, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tayfun Çakır, 4 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çakır için Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Daha sonrası Tabakhane Camisi'ne getirilen cenaze, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi. Cenazeye yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır