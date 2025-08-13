HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Klima tamir ederken düşen işçi, toprağa verildi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde klima tamir ederken 3 metre yükseklikten düşüp yaralanan ve 4 ay sonra hayatını kaybeden işçi Tayfun Çakır (51), toprağa verildi.

Klima tamir ederken düşen işçi, toprağa verildi

Olay, 5 Nisan'da Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde klima tamiri yapan 3 çocuk babası Tayfun Çakır, iddiaya göre dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çakır, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tayfun Çakır, 4 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çakır için Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Daha sonrası Tabakhane Camisi'ne getirilen cenaze, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi. Cenazeye yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da birer gün arayla sulama kanalında 2 ceset bulunduŞanlıurfa’da birer gün arayla sulama kanalında 2 ceset bulundu
Tekirdağ'da Yazır Göleti'nin su seviyesi yüzde 4'e düştüTekirdağ'da Yazır Göleti'nin su seviyesi yüzde 4'e düştü

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.