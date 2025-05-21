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Kocaeli 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 21 Mayıs Çarşamba hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Kocaeli 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kocaeli'de 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 3.5 km olacak. Nem oranı %53 olarak tahmin ediliyor. Bulut oranı ise %100 olacak.

Perşembe günü sıcaklığın 23°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Aynı gün orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. Hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. Cumartesi günü de sıcaklığın 20°C civarında olması ve hafif yağmurların sürmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı belirtiliyor. Yağışların devam etmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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