Kocaeli 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 3.5 km olacak. Nem oranı %53 olarak tahmin ediliyor. Bulut oranı ise %100 olacak.

Perşembe günü sıcaklığın 23°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Aynı gün orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. Hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. Cumartesi günü de sıcaklığın 20°C civarında olması ve hafif yağmurların sürmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı belirtiliyor. Yağışların devam etmesi öngörülüyor.