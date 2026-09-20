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Kocaeli'de kimyasal madde endişesi! Fabrikanın bacasını gören kameraya sarıldı, tepki geldi

Kocaeli GEBKİM'de Turkuaz Polyester isimli fabrikadan tüten kara dumanlar bölge sakinlerinde endişe yarattı. Bacadan yükselen dumanın kokusu ve kimyasal madde endişesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Firmadan olayın nedeni hakkında açıklama geldi.

Kocaeli'de kimyasal madde endişesi! Fabrikanın bacasını gören kameraya sarıldı, tepki geldi
Mehmet Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 8 Eylül'de Dilovası GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Turkuaz Polyester üretim tesisinde meydana geldiği belirtilen görüntü kent sakinlerini endişelendirdi. Tesisin bacasından yükselen siyah dumanlar ve çevreye yayılan koku nedeniyle rahatsızlık duyduklarını belirten bölge çalışanları ile çevre sakinleri durumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

KİMYASAL MADDE ENDİŞESİ

Çevreye kimyasal maddelerin yayılabileceğinden endişe ettiklerini dile getiren vatandaşlar, iddialara ilişkin yetkili kurumlardan denetim talebinde bulundu.

Kocaeli de kimyasal madde endişesi! Fabrikanın bacasını gören kameraya sarıldı, tepki geldi 1

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin ve tepkilerin ardından ilgili firma yönetiminden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın 8 Eylül tarihinde meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İddialara konu olan olay, 8 Eylül 2026 tarihinde termal oksidizer sisteminin serpantinlerinde meydana gelen tıkanma nedeniyle yaşanan arızadan ötürü gerçekleşmiştir. Arıza nedeniyle tesisimizin bacasından kısa süreli bir siyah duman çıkışı yaşanmış, teknik ekiplerimizin anında müdahalesiyle sistem derhal güvenli konuma alınmıştır.

"GEÇİCİ TEKNİK ARIZA"

Teknik arıza nedeniyle yanma sisteminde çok kısa süreli oksijen yetersizliği oluşmuş, bunun sonucunda yanma verimi geçici olarak düşerek siyah duman meydana gelmiştir. Bu anlık olay, aynı gün GEBKİM OSB Çevre Birimi tarafından tutanakla kayıt altına alınmış ve kurumumuza gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Ardından olay GEBKİM OSB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne de bildirilmiştir."

Kocaeli de kimyasal madde endişesi! Fabrikanın bacasını gören kameraya sarıldı, tepki geldi 2

"İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDE OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI"

Durumun aynı gün GEBKİM OSB Çevre Birimi tarafından tutanak altına alındığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirildiği aktarılan açıklamanın devamında, "İlgili resmi kurumlarca da düzenli şekilde denetlenen fabrikamızda, nitekim 18 Eylül 2026 tarihinde GEBKİM OSB'nin talebi üzerine İl Çevre Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilen denetim sonucunda hazırlanan tutanakta da çevre ve insan sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı resmi makamlarca teyit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası Gebze fabrika duman kimyasal
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