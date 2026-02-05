Kocaeli Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklığın 9 ile 19 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı yüksektir. Rüzgar hızı ise 2.7 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:06'dır. Gün batımı saati 18:22 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Şubat Cuma günü sıcaklığın 12 ile 20 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması devam edecek. 7 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklığın 14 ile 18 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 12 ile 17 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmur etkili olacak.

Bu dönemde Kocaeli'de hava koşullarının değişken olacağını unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Özellikle 8 Şubat Pazar günü hafif çiseleyen yağmur beklendiğinden şemsiye almanızda yarar var. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacaktır. Uygun kıyafetler seçmeniz önerilir. Rüzgar hızı düşük olduğunda açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşabilir.