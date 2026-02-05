HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9 ile 19 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek, rüzgar hızı ise saatte 2.7 km civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde, 6 Şubat'ta sıcaklık 12 ile 20, 7 Şubat'ta ise 14 ile 18 derece arasında olacak. 8 Şubat Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Hava koşullarını dikkate alarak plan yapmanız tavsiye ediliyor.

Kocaeli Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklığın 9 ile 19 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı yüksektir. Rüzgar hızı ise 2.7 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:06'dır. Gün batımı saati 18:22 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Şubat Cuma günü sıcaklığın 12 ile 20 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması devam edecek. 7 Şubat Cumartesi günü ise sıcaklığın 14 ile 18 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 12 ile 17 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmur etkili olacak.

Bu dönemde Kocaeli'de hava koşullarının değişken olacağını unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Özellikle 8 Şubat Pazar günü hafif çiseleyen yağmur beklendiğinden şemsiye almanızda yarar var. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacaktır. Uygun kıyafetler seçmeniz önerilir. Rüzgar hızı düşük olduğunda açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremde yeni tablo! Herkes İstanbul’u konuşuyor ama risk altındaki il sayısı 10Depremde yeni tablo! Herkes İstanbul’u konuşuyor ama risk altındaki il sayısı 10
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durumOrta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.