Kocaeli Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

20 Aralık 2025 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu serin ve sisli. Yılın bu dönemine uygun bir atmosfer var. Hava sıcaklıkları 5 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %95 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:20'dir. Gün batımı ise 17:35 olarak hesaplanmış.

Serin ve sisli hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalıdır. Trafikte gerekli önlemleri almak önemlidir. Nem oranının yüksekliği, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun kıyafetler giymeyi gerektirir. Islak zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Aralık Pazar günü, hava sıcaklıkları 7 ile 11 derece arasında olacak. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacaktır. 22 Aralık Pazartesi günü, sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 23 Aralık Salı günü ise sıcaklıklar 6.5 ile 8.5 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu kalacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemli bir durumdur. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar hazırlıklı olmalıdır. Kat kat giyinmek ani hava değişimlerine karşı koruma sağlar. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak konfor artıracaktır. Sürücüler, yol koşullarının bozulabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Hız limitlerine uymak ve dikkatli olmak önemlidir.

