HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu serin ve sisli bir şekilde devam ediyor. Günlük sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişiklik gösterecek. Yüksek nem oranı, açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Sürücüler, görüş mesafesindeki azalma gibi koşullara karşı dikkatli olmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava şartlarında değişiklikler bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı hava durumuna göre yapmanız önemlidir.

Kocaeli Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

20 Aralık 2025 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu serin ve sisli. Yılın bu dönemine uygun bir atmosfer var. Hava sıcaklıkları 5 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %95 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:20'dir. Gün batımı ise 17:35 olarak hesaplanmış.

Serin ve sisli hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalıdır. Trafikte gerekli önlemleri almak önemlidir. Nem oranının yüksekliği, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun kıyafetler giymeyi gerektirir. Islak zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Aralık Pazar günü, hava sıcaklıkları 7 ile 11 derece arasında olacak. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacaktır. 22 Aralık Pazartesi günü, sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 23 Aralık Salı günü ise sıcaklıklar 6.5 ile 8.5 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu kalacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemli bir durumdur. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar hazırlıklı olmalıdır. Kat kat giyinmek ani hava değişimlerine karşı koruma sağlar. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak konfor artıracaktır. Sürücüler, yol koşullarının bozulabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Hız limitlerine uymak ve dikkatli olmak önemlidir.

Kocaeli'de 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava serin ve sisli olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Bu, konforlu ve güvenli bir deneyim sağlar. Gerekli önlemleri almak gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"
Baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralıBaba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.