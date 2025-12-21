HABER

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı

Denizli’nin Çameli ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Çameli’ye bağlı İmamlar Mahallesi ile Çiğdemli Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çameli’ye bağlı İmamlar Mahallesi ile Çiğdemli Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Özcan yönetimindeki otomobil, Gölhisar istikametine seyir halindeyken yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı 2

Kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada araçta bulunan Umut Özcan ve Gülben Özcan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çameli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

