Kontrolden çıkarak takla atan aracın genç sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Sütlüce-Karadilek karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Samet Daşdemir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, bir süre savrulduktan sonra takla atarak durabildi. Kaza sırasında araçta bulunan sürücüsü Samet Daşdemir ağır yaralandı. Yaralı sürücü, kazayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Daşdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından teslim edilen yakınları tarafından kırsal Karaburun Mahallesi’nde defnedildi. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.



