Konya Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %52 ile %70 aralığında. Rüzgar hızı ise 6.5 km/saat olacak. Gün doğumu saat 07:42, gün batımı ise 18:16 olarak bekleniyor.

Hava durumu, Konya'da planlarınızı etkileyen bir faktör. Kapalı ve bulutlu hava, açık hava etkinliklerini kısıtlayabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Nem oranı yüksek olduğu için, terleme ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek, rahatlığınızı artırır.

Gelecek günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 6 Şubat Cuma günü, sıcaklık 5 ile 9 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi günü, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. 8 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 4 ile 12 derece arasında olacak. Bu günlerde de hafif yağmur bekleniyor.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Suya dayanıklı giysiler de ıslanmaktan korur. Yağmurlu havalar trafik koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymalısınız. Dikkatli olmanız gerekir.

Kapalı ve yağmurlu hava, Konya'da önümüzdeki günlerde sürmeye devam edecek. Bu koşullara uygun hazırlık yaparsanız, günlük aktivitelerinizi rahat ve güvenli bir şekilde sürdürebilirsiniz.