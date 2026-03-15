Konya Hava Durumu! 15 Mart Pazar Konya hava durumu nasıl?

Konya'da, 15 Mart 2026 Pazar günü hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Hava sıcak ve bulutlu hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Akşam boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye inecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. Gündüz kuzeyden saatte 16 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan saatte 12 kilometre olacak. Gece saatlerinde yine kuzeybatıdan saatte 10 kilometre hızla eser. Nem oranı sabah %51, gündüz %40, akşam %45 ve gece %62 olacak. Basınç sabah 888 hPa, gündüz 891 hPa, akşam 890 hPa ve gece 891 hPa ölçülüyor.

16 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıkları daha da yükselebilir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselebilir. Hava açık ve sıcak olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hava koşulları açık kalacak. Gece sıcaklık 0 dereceye kadar inebilir. Gece saatlerinde açık bir hava bekliyoruz. Rüzgar kuzeyden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %28, akşam %41 ve gece %52 olacak. Basınç gündüz 901 hPa, akşam 901 hPa ve gece 899 hPa olarak ölçülüyor.

17 Mart Salı günü hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar çıkabilir. Bu gün hava koşulları çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hava açık kalacak. Gece saatlerinde 2 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Açık bir hava bekliyoruz. Rüzgar kuzeyden saatte 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %28, akşam %41 ve gece %52 olacak. Basınç gündüz 901 hPa, akşam 901 hPa ve gece 899 hPa olarak ölçülüyor.

18 Mart Çarşamba günü hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 dereceye kadar yükselebilir. Hava bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hava açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar inebilir. Açık bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeyden saatte 25 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %28, akşam %41 ve gece %52 olacak. Basınç gündüz 901 hPa, akşam 901 hPa ve gece 899 hPa ölçülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçilmesine dikkat edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken rüzgar hızını ve yönünü göz önünde bulundurmalısınız. Nem oranları değişkenlik gösterebilir. Hassas bünyelerin nemli hava koşullarına dikkat etmesi önerilir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumu tahminlerini düzenli kontrol etmek iyi bir fikir olacaktır.