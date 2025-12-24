Konya Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Aralık 2025 Çarşamba, Konya'da hava soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava bekleniyor. Gece sıcaklıklar 3 ile 6 derece civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 6 ile 13 km/saat arasında değişecek. Rüzgar batıdan esecek. Nem oranı %69 ile %88 arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 25 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava bekleniyor. Gece sıcaklıklar 1 ile 4 derece civarında olacak. Rüzgar 3 ile 9 km/saat arasında esecek. Rüzgar batıdan kuzeye doğru esecek. Nem oranı %73 ile %92 arasında değişecek.

26 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklıklar 9 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava yine bekleniyor. Gece sıcaklıklar 0 ile 6 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı 4 ile 9 km/saat arasında olacak. Rüzgar kuzeyden esecek. Nem oranı %73 ile %84 arasında değişecek.

27 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklıklar 7 ile 8 derece arasında olacak. Kısmen güneşli hava bekleniyor. Gece sıcaklıklar -3 ile -1 derece civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 5 ile 9 km/saat arasında olacak. Rüzgar kuzeyden esecek. Nem oranı %73 ile %84 arasında değişecek.

Bu dönemde Konya'da hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemli. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Bu, ıslanmaktan ve üşümekten korunmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, önümüzdeki günlerdeki hava durumuna karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.