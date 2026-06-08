HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da yeni muhtarlar belli oldu

Konya’nın Beyşehir, Kulu ve Selçuklu ilçesinde yapılan seçimlerin ardından yeni muhtarlar belli oldu.

Konya’da yeni muhtarlar belli oldu

Beyşehir ilçesine bağlı Mesutlar Mahallesi’nde vefat eden muhtar Hasan Tombak’ın ardından muhtarlık görevi için seçim yapıldı. 3 aday muhtarlık için yarıştı. Yapılan sayım sonunda adaylardan Mustafa Daraz 21 oy alarak seçimi kazanırken, Osman Uslu 20 oy, Ali Metin ise 17 oy aldı. Daraz, rakibine yalnızca 1 oy fark atarak Mesutlar Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.

Kulu ilçesinde iki mahallede seçim yapıldı
Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı ve Yeşiltepe mahallelerinde de muhtarlık seçimleri yapıldı. Vefat eden Yeşiltepe (Çöpler) Mahallesi muhtarının ardından yapılan seçimde Abdullah Can Parlak 69 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.
Ömeranlı Mahallesi muhtarının istifası ile boşalan mahalle muhtarlığı seçiminde ise Yasin Celep aldığı 774 oyla yeni muhtar seçildi.

Selçuklu ilçesinde de seçim yapıldı
Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi muhtarının vefatı ile boşalan muhtarlık seçiminde ise 7 aday yarıştı. Seçimlerde toplam 2 bin 210 oy kullanılırken, adaylardan Kadir Kağnıcıoğlu 707 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.

Konya’da yeni muhtarlar belli oldu 1

Konya’da yeni muhtarlar belli oldu 2

Konya’da yeni muhtarlar belli oldu 3

Konya’da yeni muhtarlar belli oldu 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez Türkiye'ye geliyorVenezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez Türkiye'ye geliyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandıEkonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.