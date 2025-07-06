Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Nazilli ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Kore gazisi Mehmet Esen, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serin için dün Nazilli Merkez Koca Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Denizli Merkez Komutanlığı'ndan Piyade Üsteğmen Onur Arda Bayrak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş ve dernek üyeleri, Esen'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Denizli 11. Komando Tugayı Tören Takımı'nın omuzlarında taşınan Esen'in cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı'ndaki Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(DHA)
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