HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Körfez’deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Binnur G’nin eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Körfez’deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Binnur G’nin eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin, kızlarının düğününe katılma meselesi yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Olay, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Çınar Sokak’taki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. R. G. ile 4 çocuk annesi eşi Binnur G. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda R.G, eşi Binnur G’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı R.G, daha sonra aynı bıçakla göğüs ve karnını bıçaklayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan R.G, hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin kızlarının birkaç gün önce evlenmek üzere sevgilisine kaçtığı, 1 Kasım Cumartesi günü kına gecesi, 2 Kasım Pazar günü ise Sakarya’nın Hendek ilçesinde düğünün yapılacağı, düğün hazırlığı yapan anne Binnur G’nin kızının daveti üzerine cemiyetlere katılmak istediği ancak eşinin bu duruma karşı çıktığı, bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

Körfez’deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı 1

Körfez’deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı 2

Körfez’deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı 3

Körfez’deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı 4

Körfez’deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı 5Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralıMotosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
AK Parti’den kan bağışı çağrısı!AK Parti’den kan bağışı çağrısı!

Anahtar Kelimeler:
cinayet Körfez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.