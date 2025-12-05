HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Küçükçekmece’de polisten kaçarken yaşlı kadını ezen şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'de, 2 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve polisin ‘dur' ihtarına uymayarak araçla kaçtığı sırada kadını ezen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Küçükçekmece’de polisten kaçarken yaşlı kadını ezen şüpheli gözaltına alındı

Olay, İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana gelmişti. Cadde üzerindeki bir tatlıcıya hafif ticari araç ile malzeme getiren K.A. isimli şüpheli, bölgedeki KGYS kamerasının yüz tanıma sistemine yakalanmıştı. O sırada caddede uygulama yapan polis ekiplerine durum bildirilmiş ve polisler şüpheliyi durdurarak kimlik istemişti. Şüpheli şahıs kimliğinin araçta olduğunu söyledikten sonra, yanındaki 2 kişi ile araca binip kaçmış ve araçla Osmanbey Sokak'a girerek kaçtığı sırada yolun karşısına geçen Seval T. (60) isimli kadını ezmişti. Yaşlı kadın araç altında sürüklenerek ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Küçükçekmece’de polisten kaçarken yaşlı kadını ezen şüpheli gözaltına alındı 1

EMNİYETTEKİ SORGUSU DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma yaptı. Olayda kullanılan araç terk edilmiş halde bulunurken, şüphelinin K.A. isimli şahıs olduğu ve Başakşehir’e kaçtığı tespit edildi. Şüpheli K.A. (34) bulunduğu adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kimlik tespitinde hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bu nedenle farklı kimlik göstererek uygulama noktasından kaçtığı belirlendi. Şüpheli şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Küçükçekmece’de polisten kaçarken yaşlı kadını ezen şüpheli gözaltına alındı 2

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Seval T.’nin bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

(İHA)

05 Aralık 2025
05 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayınpeder dehşeti! Gelinini ağır yaraladı, kardeşini öldürdüKayınpeder dehşeti! Gelinini ağır yaraladı, kardeşini öldürdü
Türkiye açıklaması! "6 ay içinde..." deyip açıkladı: "Bir sonraki aşamaya geçilecek"Türkiye açıklaması! "6 ay içinde..." deyip açıkladı: "Bir sonraki aşamaya geçilecek"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.