Küçükçekmece’de polisten kaçarken yaşlı kadını ezen şüpheli gözaltına alındı

Olay, İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana gelmişti. Cadde üzerindeki bir tatlıcıya hafif ticari araç ile malzeme getiren K.A. isimli şüpheli, bölgedeki KGYS kamerasının yüz tanıma sistemine yakalanmıştı. O sırada caddede uygulama yapan polis ekiplerine durum bildirilmiş ve polisler şüpheliyi durdurarak kimlik istemişti. Şüpheli şahıs kimliğinin araçta olduğunu söyledikten sonra, yanındaki 2 kişi ile araca binip kaçmış ve araçla Osmanbey Sokak'a girerek kaçtığı sırada yolun karşısına geçen Seval T. (60) isimli kadını ezmişti. Yaşlı kadın araç altında sürüklenerek ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

EMNİYETTEKİ SORGUSU DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma yaptı. Olayda kullanılan araç terk edilmiş halde bulunurken, şüphelinin K.A. isimli şahıs olduğu ve Başakşehir’e kaçtığı tespit edildi. Şüpheli K.A. (34) bulunduğu adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kimlik tespitinde hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bu nedenle farklı kimlik göstererek uygulama noktasından kaçtığı belirlendi. Şüpheli şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Seval T.’nin bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

(İHA)

