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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, memleketi Antalya'daki havalimanında incelemelerde bulundu: "Türkiye'yi dünya turizminin zirvesinde tutmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Antalya Havalimanı'nda açılış gerçekleştirmişti. Bakan Ersoy da bugün havalimanında incelemelerde bulundu. Aslen Antalyalı olan Bakan Ersoy, Antalya için yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, memleketi Antalya'daki havalimanında incelemelerde bulundu: "Türkiye'yi dünya turizminin zirvesinde tutmakta kararlıyız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Antalya Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

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Bakan Ersoy, Antalya’nın geçtiğimiz yıllarda tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştığını belirterek, “Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya’da bu yıl hedefimiz 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak. Yeni sezona güçlü bir hazırlıkla giriyoruz. Antalya’nın 2025’i de rekorlarla dolu bir yıl olarak kapatması için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

BAKAN ERSOY: ANTALYA, TURİZM VİTRİNİNDE KRİTİK ROL OYNUYOR

Antalya Havalimanı’nın yalnızca bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda Türkiye’nin turizm vitrininde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Ersoy, “Modern altyapısı ve artırılan kapasitesiyle havalimanımız, misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya hazır. Turizmdeki başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve Türkiye’yi dünya turizminin zirvesinde tutmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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antalya Mehmet Nuri Ersoy
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