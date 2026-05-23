Kurban Bayramı'na 4 gün kala hayvan pazarlarında hareketlilik

Kurbanlık satışının sürdüğü Büyükçekmece Hayvan Pazarı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar kurbanlık almak için pazara geldi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazarda bazı besiciler satışlardan memnun olduklarını belirtirken, bazıları ise geçen yıla göre daha durgun bir dönem yaşandığını ifade etti. Pazarda dikkat çeken pazarlıklardan birinde, 880 kilogram ağırlığındaki büyükbaş kurbanlık için 350 bin liradan başlayan pazarlık, uzun görüşmelerin ardından 330 bin liraya sonuçlandı. Kurbanlığı Erdem Karataş satın aldı.

‘İNSANLAR GENELDE SON GÜNLERDE GELİYOR’

Satışların geçen yıla göre daha düşük olduğunu söyleyen besici Hasan Mercan, “Bu sene satışlar geçen seneye göre orta seviyede. Çok fazla satış olmuyor. 14 hayvanımızdan 5 tanesini satabildik. Fiyatlar 250 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor. Tatilin 9 gün olması satışları etkiledi. İnsanların alım gücü de etkiliyor. Önümüzde daha 4 gün var, inşallah satışlar artacak. İnsanlar genelde son günlerde geliyor. Sabit müşterilerimiz de henüz gelmedi" dedi.

‘TATİL 9 GÜN OLDUĞU İÇİN MİLLET KÖYLERİNE GİTTİ’

Esnaf Eren Bilici ise, “Bayram tatili 9 gün olduğu için millet köylere gitti. Mal satılmıyor, zararına satış yapıyoruz. Bu sene kötü geçti. Ne yatabiliyoruz ne yemek yiyebiliyoruz. İnsanlar çektiğimiz zorluğu görüp ona göre hayvanımıza değer vermeli. Çok düşük fiyat veriyorlar. Çiftçinin halinden anlasınlar" diye konuştu.

‘24 HAYVAN GETİRDİK, YAKLAŞIK 20 TANESİNİ SATTIK’

Besici Oğuzhan Akgün de satışlardan memnun olduklarını belirterek, “Bu sene satışlarımızdan çok memnunuz. 24 hayvan getirdik, yaklaşık 20 tanesini sattık. 4 hayvanımız kaldı. Fiyatlar bize göre iyi ama vatandaşa yüksek gelebiliyor. Alım gücü düştü. Bundan herkes etkileniyor. En ucuza sattığım hayvan 230 bin liraydı, en pahalısını ise 390 bin liraya sattım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA