HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kuruyemiş yüklü tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kuruyemiş yüklü bir tır seyir halindeyken alev aldı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kuruyemiş yüklü tır alev alev yandı

Olay, Adana-Pozantı istikametinde meydana geldi. H.T. yönetimindeki tır, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek hızla uzaklaştı ve yara almadan kurtuldu.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus ve Gülek istasyon ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Koordineli müdahale ile alevler kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçraması önlendi.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuruyemiş yüklü tır alev alev yandıKuruyemiş yüklü tır alev alev yandı
Asayiş uygulamasında 5 aranan araç, 1 şahıs ve narkotik madde ele geçirildiAsayiş uygulamasında 5 aranan araç, 1 şahıs ve narkotik madde ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bidondaki ceset' itirafı: "Toprağı hak etmiyor"

'Bidondaki ceset' itirafı: "Toprağı hak etmiyor"

İBB soruşturmasında yeni görüntüler! Balya balya paraları dağıtmış

İBB soruşturmasında yeni görüntüler! Balya balya paraları dağıtmış

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar...

Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar...

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

Kartalkaya otel yangını soruşturmasında yeni gelişme

Kartalkaya otel yangını soruşturmasında yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.