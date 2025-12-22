Kuyumcu cinayetinde görüntüler çıktı: Talimatı yurt dışından alıp adım adım böyle takip etmişler

Bakırköy'deki kuyumcu cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Caddede seyir halindeki otomobile motosikletli saldırganlar tarafından silahla ateş açılan sürücü Ünsal Bahçeci (35) hayatını kaybetmişti. İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin suç örgütü üyesi oldukları talimatı yurt dışından aldıkları öne sürüldü.

2 KURŞUNLA VURULDU

Olay, 17 Aralık günü saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılan Bahçeci’nin sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlendi. Bahçeci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahçeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 3 adet boş kovan buldu.

4 İLDE OPERASYON

Silahlı saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa’da olduğu tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA TAKİP ETMİŞLER

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında suç örgütü üyelerinin de olduğu öğrenilirken cinayetin suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Şüphelilerin Ünsan Bahçeci’yi sabah evinden çıkarken takibe alıp aracıyla seyir halindeyken motosikletle peşinden gidip silahla vurdukları öğrenildi.

TEKİRDAĞ’DAN YURTDIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Şüphelileri adım adım takibe alan Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler motosikleti bırakıp Tekirdağ’da bir adrese gittiklerini tespit edildi. Şüpheliler kaçakçılarla irtibata geçip yurt dışına kaçmak istedikleri sırada gözaltına alındı. Olayda silah kullanan A.B.P. ve motosikleti kullanan A.Ö.’nün çeşitli suçlardan poliste kayıtlarının olduğu öğrenildi.

TALİMAT YURDIŞINDAN

Cinayet Büro Ekipleri suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüphelilere olay talimatının yurt dışından geldiğini ve yurt dışına çıktıkları takdirde ödeme alacakları tespitlerine ulaştı. Şüphelilere olayı söyleyen ve cinayeti koordine edenin de aralarında bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi.

CİNAYET ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin Ünsal Bahçeci'nin aracı seyir halindeyken motosikletle yanına gelip saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar görülüyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçıyor.

