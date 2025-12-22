HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kuyumcu cinayetinde görüntüler çıktı: Talimatı yurt dışından alıp adım adım böyle takip etmişler

İçerik devam ediyor

İstanbul'da geçtiğimiz hafta işlenen kuyumcu cinayetinde yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Cinayet Büro Ekipleri saldırı talimatının yurt dışından geldiğini belirledi. Bununla birlikte şüphelilerin Ünsan Bahçeci’yi cinayet günü adım adım takip ettikleri tespit edildi.

Bakırköy'deki kuyumcu cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Caddede seyir halindeki otomobile motosikletli saldırganlar tarafından silahla ateş açılan sürücü Ünsal Bahçeci (35) hayatını kaybetmişti. İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin suç örgütü üyesi oldukları talimatı yurt dışından aldıkları öne sürüldü.

2 KURŞUNLA VURULDU

Olay, 17 Aralık günü saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılan Bahçeci’nin sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlendi. Bahçeci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahçeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 3 adet boş kovan buldu.

Kuyumcu cinayetinde görüntüler çıktı: Talimatı yurt dışından alıp adım adım böyle takip etmişler 1

4 İLDE OPERASYON

Silahlı saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa’da olduğu tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kuyumcu cinayetinde görüntüler çıktı: Talimatı yurt dışından alıp adım adım böyle takip etmişler 2

EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA TAKİP ETMİŞLER

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında suç örgütü üyelerinin de olduğu öğrenilirken cinayetin suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi. Şüphelilerin Ünsan Bahçeci’yi sabah evinden çıkarken takibe alıp aracıyla seyir halindeyken motosikletle peşinden gidip silahla vurdukları öğrenildi.

Kuyumcu cinayetinde görüntüler çıktı: Talimatı yurt dışından alıp adım adım böyle takip etmişler 3

TEKİRDAĞ’DAN YURTDIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Şüphelileri adım adım takibe alan Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler motosikleti bırakıp Tekirdağ’da bir adrese gittiklerini tespit edildi. Şüpheliler kaçakçılarla irtibata geçip yurt dışına kaçmak istedikleri sırada gözaltına alındı. Olayda silah kullanan A.B.P. ve motosikleti kullanan A.Ö.’nün çeşitli suçlardan poliste kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kuyumcu cinayetinde görüntüler çıktı: Talimatı yurt dışından alıp adım adım böyle takip etmişler 4

TALİMAT YURDIŞINDAN

Cinayet Büro Ekipleri suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüphelilere olay talimatının yurt dışından geldiğini ve yurt dışına çıktıkları takdirde ödeme alacakları tespitlerine ulaştı. Şüphelilere olayı söyleyen ve cinayeti koordine edenin de aralarında bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Kuyumcu cinayetinde görüntüler çıktı: Talimatı yurt dışından alıp adım adım böyle takip etmişler 5

CİNAYET ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin Ünsal Bahçeci'nin aracı seyir halindeyken motosikletle yanına gelip saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar görülüyor. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçıyor.

Kuyumcu cinayetinde görüntüler çıktı: Talimatı yurt dışından alıp adım adım böyle takip etmişler 6

Kuyumcu cinayetinde görüntüler çıktı: Talimatı yurt dışından alıp adım adım böyle takip etmişler 7

Kuyumcu cinayetinde görüntüler çıktı: Talimatı yurt dışından alıp adım adım böyle takip etmişler 8Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hizan’da zincirleme kaza: 4 yaralıHizan’da zincirleme kaza: 4 yaralı
Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandıLeyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kuyumcu Bakırköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı

Aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

Aşkını ilan etti! Dudak dudağa pozlar gündemde

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.