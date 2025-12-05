HABER

Lise öğrencilerinin, öğretmene yaptıkları infial yaratmıştı! İnceleme başlatıldı

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde bazı öğrenciler ders sırasında öğretmene saygısızca hareketlerde bulunmuştu. Sınıfa çekilen video kısa sürede gündem olurken, durum infial yarattı. Yaşananların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü inceleme başlattı.

Olayın adresi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi olmuştu. Yaklaşık olarak 3 hafta önce çekildiği aktarılan görüntülerde; bazı öğrencileri bir fizik öğretmenine yönelik saygısız davranışlar sergilediği kamuoyuna yansımıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ders esnasında öğrencilerin gerçekleştirdiği saygısızca davranışlar sosyal medyada yayılmış ve kısa sürede gündem olmuştu. Okulun başlattığı disiplin süreci devam ederken, görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırması ve büyük tepki çekmesi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri de konuya dair inceleme başlattı.

EKİPLER OKUL YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞTÜ

Polis ekiplerinin inceleme kapsamında okul yönetimi ile görüştüğü bildirildi. Ayrıca, olayın ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de okula giderek yerinde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olay esnasında yaşadığı kaza nedeniyle yaralanan fizik öğretmeni M.C., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerinden şikayetçi olmadığı öğrenilen öğretmen M.C.'nin, raporlu olduğu için evinde tedavisine devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

