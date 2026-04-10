Lübnan'da can kaybı artıyor! Bin 953'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a yönelik 8 Mart Çarşamba günü gerçekleştirdiği şiddetli hava saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 357'ye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, "Devam eden enkaz kaldırma çalışmaları ve çok sayıda cesedin bulunması nedeniyle bu rakam henüz kesinleşmemiştir. DNA testlerinin tamamlanması ve kurbanların kimliklerinin tespit edilmesi zaman alacaktır" denildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI BİN 953'E YÜKSELDİ

Bakanlığın verilerine göre, bu kayıplarla birlikte İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda bin 953'e, yaralananların sayısı ise 6 bin 303'e yükseldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır