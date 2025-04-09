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Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı! Türkiye hakkındaki küstah paylaşımı büyük tepki çekmişti

Fransa'daki Lyon kentinin Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan ötürü gözaltına alındı. Doucet daha önceden bir etkinlikte Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösteren bir haritayı sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı! Türkiye hakkındaki küstah paylaşımı büyük tepki çekmişti

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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KÜSTAH PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞMIŞTI

Fransa'nın Lyon kentinin Belediye Başkanı Gregory Doucet'in daha önceden sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanan Ermeni atletleri ağırlamıştı.

Doucet, şehrinde Ermeni atletleri ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirmiş ve bu ziyaretin, iki halk arasındaki özel dostluğu pekiştiren kardeşçe ve anlamlı bir etkinlik olarak nitelendirmişti.

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Doucet, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, Ulusal Ermeni Hafızası Merkezi'ndeki Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösteren haritayı sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Doucet'nin bu paylaşımı büyük tepki çekmişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa lyon
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