Macaristan Başbakanı Orban: "Tek çıkış yolu, Rus enerjisine uygulanan yaptırımları kaldırmak"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın sosyal medya paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump ve kendisinin son faaliyetlerini "Putin’in hayallerindeki plana" benzetmesine yanıt verdi. İran savaşı nedeniyle ortaya çıkan krize gönderme yapan Orban, "Avrupa, tarihindeki en ağır ekonomik krize doğru ilerliyor. Dünya, ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya. Avrupa, büyük tehlike altında. Bundan tek çıkış yolu, Rus enerjisine uygulanan yaptırımların kaldırılması. Derhal. (Rusya Devlet Başkanı) Putin’i değil, kendi ülkemizi ve kendi halklarımızı düşünmemiz gerek. Donald (Tusk), savaş çığırtkanlığı yapmak yerine kendi ülkeni sevmen ve kurtarman gerek" dedi.

"PUTİN’İN HAYALLERİNDEKİ PLANA BENZİYOR"

Tusk bugün sosyal medyadaki paylaşımında, "NATO’nun parçalanması tehdidi, Rusya’ya yönelik yaptırımların yumuşatılması, Avrupa’da devasa bir enerji krizi, Ukrayna’ya yardımın durdurulması ve Orban’ın Ukrayna’ya krediyi engellemesi. Tüm bunlar Putin’in hayallerindeki plana benziyor" ifadelerini kullanmıştı.

ORBAN, UKRAYNA’YI YAKIT KRİZİ ÇIKARMAKLA SUÇLUYOR

Macar hükümetinin Rus enerjisini kullanmaya devam etme ısrarı ve Ukrayna’ya ilişkin tavrı, Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikasıyla büyük bir tezat oluşturuyor ve AB liderleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmesine neden oluyor. Orban hükümeti, Macaristan ve Slovakya’nın kullandığı petrolün büyük bir kısmını ulaştıran Drujba petrol boru hattında akışın kesilmesi nedeniyle Ukrayna’yı suçlamış ve Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya tahsis etme kararı aldığı 90 milyar euroluk krediye engel olmuştu.

Macar lider, Ukrayna’yı seçimler öncesinde ülkede yakıt krizi çıkararak parlamento seçimlerinin sonuçlarını etkilemeye çalışmak, Avrupa Birliği’ni ise Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa giderek daha fazla müdahil olarak kıtayı savaşa sürüklemekle suçlamıştı.

Macaristan’da 12 Nisan’da gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinin, Orban liderliğindeki Fidezs Partisi ile Macaristan’ın daha Avrupa yanlısı bir politika izlemesini savunan muhalif lider Peter Magyar başkanlığındaki Tisza arasında Avrupa ve Ukrayna açısından belirleyici bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.

Kaynak: İHA