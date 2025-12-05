MacOS Tahoe 26 nedir? MacOS Tahoe 26 özellikleri

Akıllı cihazlarda talep edilen özellikler çeşitlidir. Akıllı cihaz rekabetinde öne çıkan noktalar arasında fiyat, konfor, erişilebilirlik, kullanışlı olması ve enerji yönetimi gibi önemli başlıklar mevcuttur. Devlet organları, bankacılık, sağlık, spor ve eğitim gibi kurumların uygulamaları ile sanal dünya günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir.

Akıllı cihazlar ve giyilebilir teknolojilerin uygulama yönetiminde saklama alanı, uygulama entegrasyonu ve kullanıcı dostu olma özellikleri aranmaktadır. Uygulama aplikasyonlarının çeşitlenmesi ve yapay zeka tarafından desteklenmesi cihazların yazılım sistemlerindeki teknolojinin yetişmesi gereken bir dijital çağ oluşturmaktadır. Özellikle yapay zeka teknolojisinin kişisel asistanlara dönüşmesiyle yazılım firmaları arasında sürüm güncellemeleri uyumlanma sürecindedir. Apple firmasının yeni yazılım sürümü olan MacOS Tahoe 26 de yapay zeka desteği ile öne çıkmaktadır.

MacOS Tahoe 26 nedir?

Bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler gibi cihazların kullanabilmesi için geçerli bir yazılım sistemine ihtiyaçları vardır. Apple firmasının bilgisayarları MacOS işletim sistemi ile çalışır. Apple'ın ayrı bir işletim sistemine sahip olması tüm cihazları arasındaki bağlantıyı sağlayabilmesine, verilerin yedeklenip aktarılabilmesine olanak sağlar. MacOS Tahoe 26 da Apple’ın 2025 sonbaharında piyasaya sürdüğü macOS’un yeni büyük sürümüdür.

Tahoe 26 ifadesi, 25-26 sezonlarında mevcut olan yazılım döngüsünü ifade etmektedir. Tahoe 26 sürümü beraberinde birçok yeniliğe sahiptir. Yeniliklerin ilki görsel arayüzün büyük oranda değiştirilmesi olmuştur. Yeni arayüzde kullanıcılara yeni kişiselleştirme ve kısayol oluşturma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca Apple cihazlar arasındaki (Apple ekosistemi) verilerin paylaşılması, yönetilmesi ve depolanmasına yönelik geliştirmeler mevcuttur.

MacOS Tahoe 26, kullanıcıların çoklu pencere, çoklu uygulama ve multimedya gibi işlemlerinde kullanabilecekleri bir işletim sistemidir.

MacOS Tahoe 26 özellikleri nelerdir?

Tahoe 26'ın en öne çıkan özellikleri arasında yapay zeka desteği yer almaktadır. Yapay zeka asistanı, medya oluşturma, takvim yönetme, gündelik yaşam verilerinin kişiselleştirilmesi, profesyonel yazılım desteği ve Apple ekosisteminin yönetilmesi gibi birçok konuda deneyim sunmaktadır.

Tahoe 26 yapay zeka desteğine ek olarak tasarım ve görsel yenilemeleri içermektedir. Arayüz materyali olarak geliştirilen "Liquid Glass" menü çubuğu, Dock, uygulama yan çubukları ve araç çubukları gibi birçok öğe cam gibi saydam/yarı saydam haldedir. Bu sayede tasarımsal olarak arayüzde görsel kalabalığın önüne geçilmiş bir tasarım sağlanmaktadır.

Tahoe 26'nın continuity özelliğiyle de iPhone ile entegrasyon güçlendirilmiştir. Bu sayede Mac bilgisayar üzerinden arama geçmişi, favoriler, voicemail gibi iPhone özellikleri kullanılabilmektedir.

Tahoe 26'daki öne çıkan özelliklerden birisi de yapay zeka desteğinin kişisel asistana dönüştürülmesidir. Tahoe 26 ile kullanıcılar cihazlarından metin yazarken yardımcı araçlar, otomatik çeviri (Live Translation), otomatik görevler/kestirmeler (Shortcuts), görsel üretim/Genmoji & Image Playground gibi özellikleri kullanabilmektedir.