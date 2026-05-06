Makineye ayakları sıkışan işçi ağır yaralandı

Kaza, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi 12021 Sokak üzerindeki bir geri dönüşüm işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yeri çalışanı H.K.’nin (56) ayakları makineye sıkıştı. Yaşanan iş kazasında H.K. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan çalışan, ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

