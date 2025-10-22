HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya'da kestiği ağaç üzerine devrilen bir kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bahçesinde ağaç kesen bir kişi devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya'da kestiği ağaç üzerine devrilen bir kişi hayatını kaybetti

Olay, gündüz saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Beşirler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Ali Bayrak, kendisine ait bahçede ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayrak'ın cenazesi incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail' Batı Şeria tepkisiDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail' Batı Şeria tepkisi
Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"
Anahtar Kelimeler:
vefat Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.