Malatya'da kestiği ağaç üzerine devrilen bir kişi hayatını kaybetti

Olay, gündüz saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Beşirler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Ali Bayrak, kendisine ait bahçede ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayrak'ın cenazesi incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

