Malatya Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe. Malatya'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 6 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 derece olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 2, akşam 1 derece civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızının saatte 8 kilometre olması tahmin ediliyor. Nem oranı gündüz %52, akşam %63 seviyelerinde. Basınç ise 922 hPa civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 6 Şubat Cuma günü, gündüz sıcaklık 4 derece, gece 0.8 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 0.8, gece -1 derece. Rüzgarın saatte 0.8 kilometre esmesi bekleniyor. Nem oranı %72 olacak. Basınç ise 897.7 mb civarında ölçülecek.

7 Şubat Cumartesi günü, gündüz sıcaklık 2.4, gece 1.8 derece civarında. Hissedilen sıcaklık gündüz -0.3, gece de -0.3 derece olacak. Rüzgarın saatte 2 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %95, basınç ise 892.1 mb civarında olacak.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek faydalı. Rüzgar hızı artabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Nem oranı yüksek olduğu için hava daha soğuk hissedilecektir. Kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak önemlidir. Hava koşullarındaki değişkenlik sürekli takip edilmeli. Güncel hava durumu raporları plan yaparken yardımcı olacaktır.