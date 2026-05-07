HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Malatya merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Malatya merkezli 16 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda emniyetin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA İLDE FETÖ MENSUBU İSİMLERE GÖZALTI

Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba ve oğlu gözaltındaArazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Baba ve oğlu gözaltında
İranlı bakandan ülkedeki internet kısıtlamalarına tepkiİranlı bakandan ülkedeki internet kısıtlamalarına tepki

Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.