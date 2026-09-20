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Malatya’da kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı genç son yolculuğuna uğurlandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Malatya’da kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı genç son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. E. (32) yönetimindeki otomobil, Malatya’dan Adıyaman istikametine seyir halindeyken kavşakta U dönüşü yapmak isteyen Ali İsa Şahin (23) yönetimindeki motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Doğanşehir Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Ali İsa Şahin’in cenazesi, Doğanşehir’in Sürgü Mahallesi’nde düzenlenen cenaze namazının ardından defin edildi.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya’da kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı genç son yolculuğuna uğurlandı 1

Malatya’da kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı genç son yolculuğuna uğurlandı 2

Malatya’da kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı genç son yolculuğuna uğurlandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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