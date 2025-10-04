HABER

Manisa 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu hafif yağışlı olacak. İşte detaylar...

Manisa'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava hafif sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklık 24°C civarında olacak. Nem oranı %85'te kalacak. Rüzgar hızı ise 10.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 07:09. Gün batımı ise 18:48'dir.

5 Ekim Pazar günü hava parçalı bulutlu olacaktır. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. 6 Ekim Pazartesi günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C seviyelerinde olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri düşünüyorsanız, ani değişimlere hazırlıklı olun. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun kıyafetler seçerek üşüme riskini azaltabilirsiniz. Yağış ihtimali için su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurmalısınız. Rüzgar hızı artabilecek günlerde dikkatli olun. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alın.

Sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Planlarınızı ve hazırlıklarınızı bu bilgilere göre yapmanız daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

