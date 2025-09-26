Manisa'da kaçak atık tahliyesine yasal işlem

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde gece saatlerinde atık arıtma sistemi çalışmadı. Atıklar kaçak yollarla dereye tahliye edildi. Bu durum üzerine işletme hakkında yasal işlem uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri denetim yaptı. Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın atıklarını dereye akıttığını tespit etti. Bu fabrikanın yasal işlemlere maruz kaldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Hacırahmanlı Mahallesi’nde fabrikada denetim gerçekleştirdi. Gece saatlerinde arıtma sisteminin devre dışı kaldığı belirlendi. İklim Zabıtası Ekipleri, durumu jandarmaya iletti. Nöbetçi savcılık talimatıyla yasal işlemler başlatıldı. İlgili birimlere bilgi verildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır