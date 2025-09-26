HABER

Manisa'da kaçak atık tahliyesine yasal işlem

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde atık arıtma sistemi devre dışı bırakıldı. Kaçak yolla atıkların dereye tahliye edilmesi üzerine yasal işlemler başlatıldı.

Manisa'da kaçak atık tahliyesine yasal işlem

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde gece saatlerinde atık arıtma sistemi çalışmadı. Atıklar kaçak yollarla dereye tahliye edildi. Bu durum üzerine işletme hakkında yasal işlem uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri denetim yaptı. Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın atıklarını dereye akıttığını tespit etti. Bu fabrikanın yasal işlemlere maruz kaldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Hacırahmanlı Mahallesi’nde fabrikada denetim gerçekleştirdi. Gece saatlerinde arıtma sisteminin devre dışı kaldığı belirlendi. İklim Zabıtası Ekipleri, durumu jandarmaya iletti. Nöbetçi savcılık talimatıyla yasal işlemler başlatıldı. İlgili birimlere bilgi verildi.

(İHA)

