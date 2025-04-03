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  4. Manisa’da torbacı operasyonu! Üst aramasından 267 uyuşturucu hap çıktı

Manisa’da torbacı operasyonu! Üst aramasından 267 uyuşturucu hap çıktı

03.04.2025 12:42
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Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliden 267 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Manisa’da torbacı operasyonu! Üst aramasından 267 uyuşturucu hap çıktı

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda A.B.’nin (59) üst aramasında 267 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.B., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa uyuşturucu
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